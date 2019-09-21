Повышение цен на нефть обойдется эстонским потребителям дороже, чем предполагалось

В понедельник 95-й бензин стоил в Таллинне 1,283 евро за литр, а к концу недели он подорожал на 6 центов до 1,347 евро/литр. В четверг наблюдался самый большой рост — целых 8 центов, и 95-й бензин стоил 1,364 евро/литр.

Дизель же стоит в Таллинне 1,337 евро за литр.

Если в Таллинне литр бензина стоит 1,347 евро, то у соседей можно заправиться дешевле: autotraveler.ru сообщает, что в Латвии литр 95-го бензина стоит 1,25 евро, а в Литве — 1,19 евро.

В Финляндии цена намного выше — 1,54 евро/литр.