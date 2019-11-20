Повышение базовой части пенсии на семь евро стало сегодня законом

Согласно инициированному правительством Закону о внесении дополнений в статью 61 Закона о государственном пенсионном страховании (79 SE), с 1 апреля 2020 года базовая часть пенсии в результате индексации дополнительно будет повышена на 7 евро. Согласно прогнозам, средняя пенсия с учетом индексации увеличится на 45 евро.

В результате внеочередного повышения базовой части пенсий как компонента солидарности увеличится размер всех пенсий по старости (в т.ч. пенсии, выплачиваемые на основании Закона о льготных пенсиях по старости и Закона о пенсиях за выслугу лет), нетрудоспособности и по потере кормильца. Повышение компонента солидарности в относительном выражении окажет бо́льшую поддержку именно неработающим пенсионерам, получающим низкую пенсию. Повышение базовой части пенсии в 2020 году коснется порядка 330 000 человек. Мера снизит уровень относительной бедности пенсионеров на 0,6 процентных пункта.

Уровень относительной бедности среди пожилого населения Эстонии (люди в возрасте от 65 лет) в последние годы был самым высоким по Европейскому союзу. В 2017 г. в относительной бедности жило 47,5 % пожилого населения. При этом расходы на пенсии по старости в Эстонии – одни из самых низких в Европе. В 2018 году средняя пенсия по старости в Эстонии составляла 41 % от средней месячной нетто зарплаты. Это – самый низкий показатель по ЕС.

«За» принятие закона проголосовали 76 членов Рийгикогу.