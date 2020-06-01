Повышается минимальная зарплата водителей общественного транспорта

Это подтвердил председатель правления профсоюза работников транспорта Юллар Каллас. По его словам, минимальная зарплата водителей автобусов с июня текущего года составит 1050 евро.

Напомним, договоренность о переносе прежней даты повышения зарплат с 13 апреля на новую - 1 июня, заключили Союз автопредприятий и профсоюз работников транспорта в связи с финансовыми сложностями, в которые попали автобусные фирмы из-за вызванного коронавирусом кризиса и необходимости сосредоточиться на сохранении рабочих мест.