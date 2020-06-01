Повышается минимальная зарплата водителей общественного транспорта
Договор о повышении зарплат водителей общественного транспорта, согласно прежним соглашениям, вступит в силу с 1 июня, пишет RusERR.
Договор о повышении зарплат водителей общественного транспорта, согласно прежним соглашениям, вступит в силу с 1 июня, пишет RusERR.
Это подтвердил председатель правления профсоюза работников транспорта Юллар Каллас. По его словам, минимальная зарплата водителей автобусов с июня текущего года составит 1050 евро.
Напомним, договоренность о переносе прежней даты повышения зарплат с 13 апреля на новую - 1 июня, заключили Союз автопредприятий и профсоюз работников транспорта в связи с финансовыми сложностями, в которые попали автобусные фирмы из-за вызванного коронавирусом кризиса и необходимости сосредоточиться на сохранении рабочих мест.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Одно условие: от COVID-19 можно вылечиться без лекарств
Главврач Коммунарки обнаружил неожиданную особенность COVID-19
«Воскресшую» после ИВЛ Бабкину заподозрили в пластике
Смерть Алиомарова говорит об эпидемии больше, чем статистика