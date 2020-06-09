Поучительный урок о том, почему электромонтажные работы нужно заказывать у надежных партнеров

На рынке электромонтажных работ наряду с официальными фирмами действует немало и так называемых серых подрядчиков, цены у них значительно ниже, но на наличие сертификата или получение гарантии рассчитывать не приходится. Если окажется, что работа сделана некачественно, то за ошибки и несчастные случаи ответственность будет нести заказчик. К сожалению, о плохо сделанной работе хозяин чаще всего узнает только тогда, когда что-то уже случилось.

Таллиннец Маргус в ходе строительства дома заказал установку сильноточных и слаботочных систем у одного знакомого: «В отношении сертификата и профессионального свидетельства я доверился рекомендациям и не стал проверять наличие документов. Я понадеялся, что работы будут выполнены в соответствии с проектом».

Поскольку Маргус в это время был не в Эстонии, строительные вопросы он решал по телефону. В ходе одной из таких бесед нанятый электрик предложил установить распределительные коробки, чтобы между щитом и местами потребления было меньше кабелей.

«Я на это согласился. Подумал, что человек знает, что делает. Как выяснилось, не знал, точнее – проявил небрежность. Когда я вернулся в Эстонию, оказалось, что места распределительных коробок в стенах в проекте были указаны не все, а во многих случаях к ним не было положенного доступа, то есть стенных или потолочных люков», – пожаловался Маргус.

Неприятная неожиданность: провода в масле

При ближайшем рассмотрении заметили, что из протянутых самодеятельным электриком высоковольтных проводов вытекало что-то склизкое и коричневое, что оказалось маслом. «Остается только порадоваться, что с отделкой внутренних стен еще не закончили, иначе убрать такое масло было бы очень сложно. К сожалению, я уже принял работы, когда обнаружились эти аномалии. Последующее обращение к этому электрику ни к чему не привело, и я решил подать в суд», – продолжил Маргус.

С помощью проектировщика он выяснил, что, действительно, в начале века в Эстонию импортировались крупные партии бракованной проводки, из которой со временем стало вытекать масло. Говорят, что это привело к необходимости полной замены проводки на некоторых крупных строительных объектах – именно потому, что масло стало вытекать на электрощиты и повредило их изнутри.

Работы пришлось начинать с нуля

Тогда Маргус решил, что на компромиссы в безопасности электроустановки идти нельзя и нужно все полностью поменять, поэтому он обновил проект и стал снова искать предложения.

Одно из трех поступивших предложений опять оказалось подозрительно дешевым, другое было слишком дорогим. «К счастью, я принял третье предложение, от отдела электромонтажных работ Eesti Energia. Мне понравилось их профессиональное отношение. Переговоры были подробными, но не возникало ощущения, что подрядчик пытается завалить меня деталями. Также мне показалось важным, что представитель Eesti Energia посетил объект, оценил ситуацию на месте и ознакомился со всем еще до того, как было составлено ценовое предложение», – добавил Маргус.

Цена предложения Eesti Energia оказалась посередине между двумя другими, и, учитывая профессиональное отношение, Маргус выбрал именно его, что вполне себя окупило: «Как заказчик я до сих пор очень доволен проделанными работами и профессионализмом».

Платить можно и постепенно

Если требуется выполнить крупные или мелкие работы, но всей суммы сразу на них нет, с помощью рассрочки Eesti Energia можно растянуть оплату и на длительный срок. Можно выбрать вариант с нулевым первым взносом, плата за заключение договора не взимается, нет платежей за обслуживание рассрочки, остаток можно погасить досрочно. Договор рассрочки можно заключить именно на ту сумму, которая вам требуется.

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