Поучительная история: покупатель обнаружил поломку купленного бойлера слишком поздно и остался без денег

Потребитель в начале декабря прошлого года купил через интернет-магазин по скидке три вещи: масляный радиатор, унитаз и бойлер. Общая стоимость покупки составила 153,63, бойлер при этом стоил 58,56 евро.

Распаковал покупку потребитель только спустя несколько месяцев, 21 марта. И обнаружил, что водяной бойлер сломан. На упаковке, по утверждению покупателя, не было видимых повреждений, но бойлер, по его мнению, получил повреждение при падении - видимо, на складе или при транспортировке.

Покупатель обратился к продавцу, чтобы заменить товар, но магазин ему ответил: при получении клиент претензий к качеству товара не предъявил, а теперь уже ничего сделать нельзя.

Магазин на своей страничке рекомендует покупателям при получении осматривать товар и предъявлять претензии в течение пяти дней. Потребитель обратился в магазин спустя 4 месяца, и продавец счел, что по прошествии такого длительного времени нельзя утверждать, что повреждение товара произошло при транспортировке. Это могло случиться, по мнению магазина, и в ходе хранения.

Комиссия по потребительским спорам при Департаменте защиты потребителя и технического надзора решила, что в данной ситуации правота на стороне магазина, так как при передаче товара ответственность переходит покупателю, и проверять соответствие товара всем условиям надо в течение разумного времени. В случае продаж, потребитель должен сообщить о несоответствиях продавцу в течение двух месяцев.

Комиссия рекомендует в подобных случаях проверять товар непосредственно после получения. Хотя комиссия понимает, что установка оборудования при стоительстве может занять время, и соответствие товара договорным условиям невозможно проверить в полном объеме до установки, всё же нельзя признать те 3, 5 месяца, которые прошли после покупки, разумным временем для производства наружного осмотра.

Комиссия сочла, что при наружном осмотре можно было убедиться в повреждении товара и раньше. Поэтому надо всегда, заказывая предметы через интернет-магазин, убедиться в их исправности сразу же, потому что позже не будет возможности доказать, когда именно товару был причинен ущерб.