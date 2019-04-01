Поучаствуйте в выборе лучшего за последние четверть века эстонского продукта питания!

Каждый производитель продуктов питания может представить на конкурс Grand Prix один продукт, историю успеха которого считает наиболее яркой. По словам Сирьи Потисепп, среди претендентов много легендарных продуктов питания и напитков, с которыми у большинства жителей Эстонии связаны приятные воспоминания. ”Например, между собой соревнуются хлеб Rukkipala, кефир Hellus, шоколад Kalev и пиво Saku. Наряду с ними вступают в состязание также много продуктов от малых предприятий с высоким полетом, такие как черносмородиновый кетчуп от Kuressaare Jäätis, соус Caesar от Gurmeeklub и водка Moe”, — перечислила Потисепп.

Выбор лучшего продукта питания проходит в двух частях. Сначала проходит голосование на странице Лучшего продукта питания Эстонии в Facebook, где потребители определяют десять любимых продуктов, которые проходят во второй тур. Во втором туре из десяти продуктов выбирает лучший правление Союза пищевой промышленности.

При выборе продукта, достойного сертификата Grand Prix, мы даем сделать первый выбор народу, чтобы выяснить, какие продукты для потребителей самые близкие по душе. А в правлении Союза пищевой промышленности окончательное решение примут люди, которые повседневной работой связаны с пищевой промышленностью и умеют оценить тот большой вклад, которые был сделан во имя многолетнего успеха и сохранения качества продукта”, — прокомментировала Потисепп.

Народное голосование начнется на странице Лучшего продукта питания Эстонии в Facebook 1 апреля и завершится 8 апреля, результаты будут зафиксированы в 10:00. Победители будут объявлены 24 апреля на ежегодной конференции предприятий пищевой промышленности, где будет определен также Лучший продукт питания Эстонии 2019.