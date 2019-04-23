Потребность в работниках для сезонных работ резко возросла, зарплата — меньше средней по Эстонии

В данный момент на крупнейшем в Эстонии портале поиска работы CVKeskus.ee опубликовано более 300 предложений сезонной работы. Больше всего работодателям требуются помощники в рестораны, отели, на озеленительные работы, нужны также складские работники и персонал по обслуживанию клиентов.

”Начиная с марта, количество предложений сезонных работ стало быстро расти. По сравнению с февралем работодатели опубликовали на 54% больше предложений сезонных работ”, — отметил менеджер CVKeskus.ee по маркетингу Хенри Аувяэрт и добавил, что за последние десять лет потребность эстонских работодателей в сезонных помощниках увеличилась почти втрое (+181%).

Работодатели ожидают честности и желания работать

Самый разгар сезонных предложений работы — апрель и май, когда работодатели начинают искать подсобную рабочую силу на летний период. На многих сезонных работах предлагают также обучение на месте, от кандидатов ждут наличия желания работать, чувства ответственности и честности. Однако есть и такие сезонные работы, на которые работодатели ждут кандидатов с конкретными навыками — например, в Тартумаа ищут тракториста.

Средняя предлагаемая месячная зарплата на сезонных работах — от 888 до 1268 евро, почасовая оплата — 5,3-6,1 евро. Зарплату выше средней на сезонных работах можно заработать в секторах продажи, строительства и транспорта, где она превышает границу 1500 евро.