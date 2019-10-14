14.10.2019, 10:50

Потребляйте с умом: зачем стоит фотографировать содержимое холодильника или бегать до магазина?

 (1)
rus.delfi.ee
EST
külmkapp
külmkappFoto: Andres Putting

В Facebook уже на протяжении года существует группа Tarbime targalt, в которой люди могут делиться любыми советами, касающимися разумного потребления — от готовки и до уборки. Также участники обсуждают темы экологии и возможности, которые позволяют нанести природе минимальный вред. В группе состоят и различные деятели общественной жизни, например, Андрес Кыппер, Микк Педая, Ялмар Вабарна и Лаури Педая.

Например, Лаури советует перед походом в магазин фотографировать содержимое своего кухонного шкафа или холодильника, чтобы не покупать те продукты, которые уже имеются дома.

”В начале недели я сделал фотографию запасов — на всякий случай, это показалось хорошей идеей. Сегодня, когда я ходил по магазину, у меня возник вопрос, есть ли у нас дома овсяные хлопья? Я посмотрел на фотографию, и вуаля — хлопья были, и не пришлось покупать новую пачку”, — написал Лаури.

Андрес Кыппер весной призвал участников группы Tarbime Targalt прожить неделю без пластика, и эта инициатива оказалась успешной. Также Андрес начал обращать внимание на бессмысленное использование пластика вокруг себя. Например, фестивальные браслеты-проходки.

”В начале акция была очень успешной, но потом я с столкнулся с дилеммой пластиковых проходок — я не знал, идти на фестиваль или нет. Я посещаю много фестивалей и других различных мероприятий, и вижу, что там используют очень много одноразовых пластиковых браслетов, проходок и визиток. По объему это, конечно, несравнимо с количеством пластика во многих других сферах, хотя я считаю, что и в этой сфере можно было бы придумать более экологичное решение”, — отметил Андрес.

Помимо недели без пластика в группе людей призывали присоединиться и к другим инициативам — Ялмар Вабарна предложил в качестве альтернативы общественному транспорту и автомобилю, которые так или иначе загрязняют природу, попробовать экологичную и оздоровительную пробежку из дома до магазина. Также музыкант призвал больше рассказывать об экологических фестивалях, на которых люди подают пример и делают мир лучше. На фолк-фестивале в Вильянди можно было использовать свою посуду и даже мыть ее!

Опрос, проведенный в группе, показал, что чаще всего в домах остаются неиспользованными открытые банки варения и соусы, булка, хлеб и сметана. Повар Rimi Йорген Кохал советует делать из оставшегося варенья и соусов маринады — при необходимости туда можно добавить только масло, сахар и соль. ”Из оставшейся булки можно приготовить крутоны для салата, из хлеба — сухарики. Сметану можно использовать очень во многих блюдах, просто вбейте это ключевое на портале с рецептами”, — дал совет повар.

LEAN-тренер Агнес Ояранд в этой группе давала советы на тему того, как правильно обустроить офисные помещения. Например, в комнате отдыха она советует разместить чай, кофе, сахар, посуду и прочие вещи в шкафах и на полках и отметить их место наклейками. Также необходимо назначить ответственного, кто пару раз в неделю будет просматривать все продукты и контролировать запасы. Благодаря наклейкам пользователи комнаты отдыха будут знать, куда нужно убрать кофе, чай и посуду. В комнате отдыха должен царить такой же порядок, как дома!

В группе Tarbime targalt на сегодняшний день состоят свыше 5000 человек. Группа была создана под предводительством Rimi.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: