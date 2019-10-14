Потребляйте с умом: зачем стоит фотографировать содержимое холодильника или бегать до магазина?

Например, Лаури советует перед походом в магазин фотографировать содержимое своего кухонного шкафа или холодильника, чтобы не покупать те продукты, которые уже имеются дома.

”В начале недели я сделал фотографию запасов — на всякий случай, это показалось хорошей идеей. Сегодня, когда я ходил по магазину, у меня возник вопрос, есть ли у нас дома овсяные хлопья? Я посмотрел на фотографию, и вуаля — хлопья были, и не пришлось покупать новую пачку”, — написал Лаури.

Андрес Кыппер весной призвал участников группы Tarbime Targalt прожить неделю без пластика, и эта инициатива оказалась успешной. Также Андрес начал обращать внимание на бессмысленное использование пластика вокруг себя. Например, фестивальные браслеты-проходки.

”В начале акция была очень успешной, но потом я с столкнулся с дилеммой пластиковых проходок — я не знал, идти на фестиваль или нет. Я посещаю много фестивалей и других различных мероприятий, и вижу, что там используют очень много одноразовых пластиковых браслетов, проходок и визиток. По объему это, конечно, несравнимо с количеством пластика во многих других сферах, хотя я считаю, что и в этой сфере можно было бы придумать более экологичное решение”, — отметил Андрес.