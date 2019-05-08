Потребительские цены в апреле выросли на 3,2%

По сравнению с апрелем 2018 года товары стали дороже на 2,5%, а услуги — на 4,6%, сообщила в среду, 8 мая, пресс-служба ведомства.

Административно регулируемые цены на товары и услуги по сравнению с апрелем прошлого года выросли на 3,7%, а нерегулируемые цены — на 3,1%.

Ведомство отмечает, что самое заметное влияние на индекс потребительских цен по сравнению с данными годичной давности в апреле оказало подорожание продуктов питания, которое обеспечило четверть от общего прироста. Также заметное влияние оказали увеличившиеся расходы на жилье и транспорт.