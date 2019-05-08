08.05.2019, 11:51

Потребительские цены в апреле выросли на 3,2%

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rus.delfi.ee
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Uuendatud kaupluse Grossi Toidukaubad avamine Jüris, 19. oktoober 2018
фото иллюстративноеMobiilifoto: Mari Kartau, Maaleht

Индекс потребительских цен в апреле по сравнению с мартом вырос на 1,3%, а по сравнению с апрелем прошлого года увеличился на 3,2%, свидетельствуют данные Департамента статистики, пишет rus.err.ee.

По сравнению с апрелем 2018 года товары стали дороже на 2,5%, а услуги — на 4,6%, сообщила в среду, 8 мая, пресс-служба ведомства.

Административно регулируемые цены на товары и услуги по сравнению с апрелем прошлого года выросли на 3,7%, а нерегулируемые цены — на 3,1%.

Ведомство отмечает, что самое заметное влияние на индекс потребительских цен по сравнению с данными годичной давности в апреле оказало подорожание продуктов питания, которое обеспечило четверть от общего прироста. Также заметное влияние оказали увеличившиеся расходы на жилье и транспорт.

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