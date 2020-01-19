ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА | Что станет с ценами, когда в Эстонии откроется первый магазин Lidl?(1)
Первая потребительская корзина 2020 года от Kasulik кажется обычной, но приход Lidl может изменить ситуацию.
Первая потребительская корзина 2020 года от Kasulik кажется обычной, но приход Lidl может изменить ситуацию.
Так, самые низкие цены традиционно наблюдаются в сети Grossi , за которой с небольшим отрывом следует Maxima. Дороже всего совершать покупки в Selver, COOP и Rimi.
Разница между самой дешевой и самой дорогой корзиной в январе составила примерно 10 евро. Скорее всего, уже в ближайшем будущем рынок розничной торговли в Эстонии ждет хорошая встряска в виде прихода немецкой сети магазинов эконом-класса Lidl.
Специалист по связям с общественностью Coop Мартин Мийдо признал, что незамеченным этот приход не останется, особенно для тех районов, где будут построены магазины Lidl, и тех магазинов, которые расположены неподалеку. ”Прежняя стратегия Lidl при приходе в другие страны заключалась в том, чтобы сначала сбить цены, а потом постепенно поднять. С большой долей вероятности такой же тактики они будут придерживаться в Эстонии, поскольку хотя благодаря своим размерам Lidl имеет возможность производить дешевую продукцию собственной марки, ей тоже придется считаться с логистическими расходами, продиктованным расположением Эстонии”, — отметил он.
Мийдо добавил, что жители Эстонии предпочитают товары местного производства, чего Lidl в достаточном количестве предложить не сможет. ”Если браться предсказывать исходя из опыта других стран, то по приходу на рынок Lidl попытается сделать акцент на эстонском происхождении продукции, задействовав для этого кого-нибудь из местных публичных людей и внедрив в продажу некоторые известные бренды эстонских производителей. Однако по содержанию это будет магазин с собственной продукцией, который подражает другим известным брендам. Тем не менее, мы, конечно же, приветствуем приход фигуры международного уровня на эстонский рынок. Это, безусловно, еще больше увеличит и усилит конкуренцию в сфере торговли продуктами питания”.
По словам директора по закупкам Rimi Маргуса Амора, для Lidl крайне важен имидж сети с низкими ценами. При приходе на рынок Lidl придется предложить очень хорошие цены. Однако поскольку ее ассортимент ограничен продукцией собственного производства, сравнить все товары и цены не получится. ”В связи с этим приход Lidl повлияет не только на розничные сети, но и производителей. Конкуренция на розничном рынке продуктовых товаров в Эстонии очень большая. Имеющиеся участники рынка ни в коем случае не намерены сидеть сложа руки”, — отметил Амор.
По словам члена правления Prisma Peremarket AS Каймо Нийтару, их сеть старается предлагать низкие цены вне зависимости от количества конкурентов. ”Надеемся, что Lidl намерена предложить такой же хороший уровень цен, что и Prisma, поэтому от прихода нового конкурента больше всего выиграют эстонские потребители”, — отметил он.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Слова отца зверски убитой доцентом СПбГУ Анастасии Ещенко
Расстрел россиянок на курорте: за убийцу готовы заплатить
Фестиваль уличного театра может появиться в Московской области
Неожиданная правда о бергамоте произвела фурор в сети