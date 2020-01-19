ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА | Что станет с ценами, когда в Эстонии откроется первый магазин Lidl?

Так, самые низкие цены традиционно наблюдаются в сети Grossi , за которой с небольшим отрывом следует Maxima. Дороже всего совершать покупки в Selver, COOP и Rimi.

Разница между самой дешевой и самой дорогой корзиной в январе составила примерно 10 евро. Скорее всего, уже в ближайшем будущем рынок розничной торговли в Эстонии ждет хорошая встряска в виде прихода немецкой сети магазинов эконом-класса Lidl.

Специалист по связям с общественностью Coop Мартин Мийдо признал, что незамеченным этот приход не останется, особенно для тех районов, где будут построены магазины Lidl, и тех магазинов, которые расположены неподалеку. ”Прежняя стратегия Lidl при приходе в другие страны заключалась в том, чтобы сначала сбить цены, а потом постепенно поднять. С большой долей вероятности такой же тактики они будут придерживаться в Эстонии, поскольку хотя благодаря своим размерам Lidl имеет возможность производить дешевую продукцию собственной марки, ей тоже придется считаться с логистическими расходами, продиктованным расположением Эстонии”, — отметил он.