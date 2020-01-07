Поток желающих работать в Эстонии не иссякает: миграционная квота на этот год уже исчерпана

По состоянию на 6 января предоставлено 1378 заявлений, то есть на 120 больше, чем возможно выдать видов на жительство на основании квоты.

По словам советника-эксперта департамента Лийз Валк, полиция рассматривает ходатайства в порядке очереди. Заявления будут рассматриваться до момента исчерпания квоты. Все последующие заявления получат отрицательный ответ и вид на жительство выдан не будет.

”Ходатайства о виде на жительство по-прежнему могут подавать спортсмены и творческие работники, а также те, кто приезжает работать на основании международного договора, до той поры, пока квоты на это еще имеются”, — сказала Валк.

По ее словам, об исчерпании квоты будут оповещены и работодатели, присоединившиеся к соответствующей рассылке департамента. ”Исчерпание квоты не мешает краткосрочной работе в Эстонии на основании визы. Краткосрочная работа возможна, если работодатель заблаговременно зарегистрирует работника в самообслуживании департамента https://www.politsei.ee/et/iseteenindus. Также на основании визы можно заниматься в Эстонии предпринимательской деятельностью, и отдельного разрешения от департамента для этого не нужно”, — отметила Валк.