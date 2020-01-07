07.01.2020, 14:26

Поток желающих работать в Эстонии не иссякает: миграционная квота на этот год уже исчерпана

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Ehitamine Tallinnas
Ehitamine TallinnasFoto: Priit Simson

К началу 2020 года Департаменту полиции и погранохраны и посольствам предоставлено 1378 ходатайств о временном виде на жительство для работы и предпринимательской деятельности, что уже превысило предел миграционной квоты.

По состоянию на 6 января предоставлено 1378 заявлений, то есть на 120 больше, чем возможно выдать видов на жительство на основании квоты.

По словам советника-эксперта департамента Лийс Валк, полиция рассматривает ходатайства в порядке очереди. Заявления будут рассматриваться до момента исчерпания квоты. Все последующие заявления получат отрицательный ответ и вид на жительство выдан не будет.

”Ходатайства о виде на жительство по-прежнему могут подавать спортсмены и творческие работники, а также те, кто приезжает работать на основании международного договора, до той поры, пока квоты на это еще имеются”, — сказала Валк.

По ее словам, об исчерпании квоты будут оповещены и работодатели, присоединившиеся к соответствующей рассылке департамента. ”Исчерпание квоты не мешает краткосрочной работе в Эстонии на основании визы. Краткосрочная работа возможна, если работодатель заблаговременно зарегистрирует работника в самообслуживании департамента https://www.politsei.ee/et/iseteenindus. Также на основании визы можно заниматься в Эстонии предпринимательской деятельностью, и отдельного разрешения от департамента для этого не нужно”, — отметила Валк.

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На 2020 год правительством установлена квота в 1314 видов на жительство, из которых 1258 видов на жительство предусмотрено для работы или предпринимательства. Еще 28 срочных видов на жительство предусмотрено творческим деятелям, 18 — спортсменам и 10 — для выдачи срочных видов на жительство на основании внешнего договора.

Данная квота не касается иностранцев, ходатайствующих о виде на жительство для учебы в Эстонии, а также граждан стран Европейского Союза, членов их семей и граждан США и Японии. К этой квоте не относятся и ученые, преподаватели, крупные инвесторы, а также иностранцы, занятые в сфере инфотехнологии или коммуникаций либо приехавшие на работу в стартапы. Также квота не касается людей, ходатайствующих о виде на жительство в Эстонии для переселения к члену семьи.

Миграционная квота на 2018 и 2019 годы составляла 1315 человек. В 2018 году квота была исчерпала за первое полугодие, в 2019 году — в начале года.

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