Поток субсидий для реновации многоквартирных домов в столице сократится
Фонд субсидий на ремонт многоквартирных домов может увеличиться на треть, а условия субсидии изменят таким образом, чтобы больше денег могли получить регионы за пределами Таллинна и Тарту, в том числе и Ида-Вирумаа, передает rus.err.ee.
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