15.11.2019, 21:48

Поток субсидий для реновации многоквартирных домов в столице сократится


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Поток субсидий для реновации многоквартирных домов в столице сократится
Foto: Martin Dremljuga

Фонд субсидий на ремонт многоквартирных домов может увеличиться на треть, а условия субсидии изменят таким образом, чтобы больше денег могли получить регионы за пределами Таллинна и Тарту, в том числе и Ида-Вирумаа, передает rus.err.ee.

Сейчас треть пособий получает Таллинн, а еще треть — Харьюмаа (исключая столицу) и Тартумаа.

Окончательное решение вынесет министр, но общие принципы уже разработаны. Деньги на реновацию распределят между семью регионами: Таллинн, Тарту, Северная Эстония (Харьюмаа и окрестности), Северо-Восточная Эстония (в основном Ида-Вирумаа), Западная Эстония (Ляэнемаа, Пярнумаа, Хийумаа и Сааремаа), Центральная Эстония и Южная Эстония.

Это значит, что Таллинн в общей сложности получит меньше пособий, чем Северо-Восточная или Южная Эстония.

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