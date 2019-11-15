Поток субсидий для реновации многоквартирных домов в столице сократится

Сейчас треть пособий получает Таллинн, а еще треть — Харьюмаа (исключая столицу) и Тартумаа.

Окончательное решение вынесет министр, но общие принципы уже разработаны. Деньги на реновацию распределят между семью регионами: Таллинн, Тарту, Северная Эстония (Харьюмаа и окрестности), Северо-Восточная Эстония (в основном Ида-Вирумаа), Западная Эстония (Ляэнемаа, Пярнумаа, Хийумаа и Сааремаа), Центральная Эстония и Южная Эстония.

Это значит, что Таллинн в общей сложности получит меньше пособий, чем Северо-Восточная или Южная Эстония.