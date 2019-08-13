Потерянная в Пярну крупная сумма возвращена владельцу. Он и не надеялся, что деньги найдутся

Отмечается, что речь идет о 3400 евро.

Мужчина, который потерял деньги, рассказал, что нес их в банк, а, потеряв, уже не верил, что когда-нибудь вернет их. ”Конечно, он был счастлив и благодарен нашедшему”, — отметила представитель Пярнуской полиции Трийн Йыгева. О том, что деньги найдены и ждут владельца, мужчина узнал от своих проживающих в Ирландии родственников, прочитавших новость в эстонских СМИ.

”Со своей стороны мы также благодарим честного человека, который нашел деньги и принес нам”, — добавила она.

До того, как был установлен настоящий владелец, в полицию обратилось пять человек, которые также потеряли деньги. ”К сожалению, это были не их денежные средства”, — сказала Йыгева.