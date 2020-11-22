Посылки из Великобритании будут облагаться налогом. А если товар заказан раньше, но пришел уже в новом году?

Руководитель отдела налогового консультирования компании PwC Ханнес Лентсиус объяснил на конференции "Бухгалтерия и налоги в 2021 году", что если товары отправят из Великобритании в этом году, но они по какой-либо причине придут в Эстонию только в начале следующего года, то это все еще будет считаться покупкой внутри Евросоюза, и заполнять таможенную декларацию не придется.

Однако при оформлении заказа из Великобритании в новом году придется учитывать новые правила. Если стоимость заказанных по почте товаров превышает 22 евро, то придется заполнить таможенную декларацию и уплатить налог с оборота — 20% от стоимости товара.

Если же стоимость товара превышает 150 евро, то кроме налога с оборота придется заплатить еще и таможенную пошлину, размер которой зависит от конкретного товара.

Также стоит помнить, что от уплаты налога и пошлины освобождаются только те товары, которые отправлены еще в 2020 году. То есть, если заказ сделан в конце декабря, но отправлен только в начале января, то уже действуют новые таможенные правила. Если же заказ был отправлен в конце декабря, то платить ничего не придется.

Изменения касаются и отправки товаров в Великобританию, так как отправляемы товар надо будет задекларировать на таможне, если его стоимость превышает 1000 евро, если его вес превышает 1000 килограммов или если в отношении него установлено требование предоставления специального разрешения.