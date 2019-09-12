12.09.2019, 17:50
Поступление алкогольного акциза увеличилось в июле более чем на 50 процентов(7)
В июле в государственную казну поступило налоговых и таможенных платежей на 701,4 млн евро, что на 8,2 процента больше, чем в тот же месяц 2018 года. После снижения алкогольных акцизов их поступление (в июле) выросло на 53 процента.
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