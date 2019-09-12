Поступление алкогольного акциза увеличилось в июле более чем на 50 процентов

За первые семь месяцев объем налоговых и таможенных платежей вырос по сравнению тем же периодом прошлого года на 5,4 процента.

Поступление алкогольного акциза выросло в июле благодаря как возобновлению запасов продавцами, так и ростом торговли спиртными напитками после снижения с 1 июля ставок акциза на алкоголь.