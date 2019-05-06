Поставщики тепла: цена отопления — или стабильна, или снижается. Но этого, увы, никто не замечает!

Приводим интервью с предпринимателями в сокращенном виде. Подробнее можете ознакомиться с ним тут.

Если отопление дорожает — все злятся. А если дешевеет — никто и не замечает.

Раху: Увы, такой образ мысли распространен. По данным Департамента статистики, у средней эстонской семьи на отопление жилья уходит меньше, чем на услуги связи и телевидения и примерно столько же, сколько на алкоголь и табак, или на электричество. Теплоснабжение — это не большая ежедневная трата. В морозные зимние месяцы счет за отопление действительно может быть весьма большим, и человек небогатый на своей четырехкомнатной квартире это очень даже ощутит. Но факт в том, что за десятилетие доходы людей в разы выросли, а цена тепла годами падала. Люди не в курсе цены тепла: кажется, что опять дорожает. На самом деле, в зависимости от региона — или падает, или остается стабильной.

Веэбер: В Тарту мы — единственные, у кого в этом году цена осталась такой же или даже снизилась на 50 центов. Этого никто не заметил.

Раху: Когда-то мы слали пресс-релизы о снижении цены на тепло. Поначалу их даже публиковали. Но статью комментировали ”идите в жопу, не врите!”.

Какой будет лучшая из новостей для потребителей тепла в ближайшие годы?

Веэбер: Стабильность. Если вырубки леса придется прекратить — будет сложнее. Тогда придется топить торфом.