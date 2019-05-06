Поставщики тепла: цена отопления — или стабильна, или снижается. Но этого, увы, никто не замечает!

Раху: Верно. Поскольку города, о которых можем говорить, на древесной щепе, это обеспечивает весьма хорошую ценовую стабильность. На это оказывают влияние инвестиции прежних лет. За гос акцизы и прочие вводные, которые могут повлиять на стоимость, мы отвечать не можем. Но акциз нельзя поднять на 10% махом.
Какая-то плохая новость?
Раху: Не приходит в голову.
Новые братья в правительстве Ратаса совершат тотальные изменения?
Раху: Дадим новому правительству время. Экономической сферой заведует Таави Аас, он управлял и Таллинном.
Заявление о резком снижении акцизов, в том числе на топливо и электроэнергию, разумно?
Веэбер: Если имеются средства, которыми залатать налоговые дыры, — можно все. Хоть до нуля!
Раху: В философском плане акциз — налог на роскошь. Его смысл — снизить потребление. Мы хотим, чтобы электричества, газа и алкоголя потреблялось бы меньше? Мы действуем во имя того, чтобы и тепла потреблялось меньше. Звучит пустозвонно, но это — путь, по которому идет весь мир. Экономия важна.