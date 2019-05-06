06.05.2019, 19:50

Поставщики тепла: цена отопления — или стабильна, или снижается. Но этого, увы, никто не замечает!

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rus.delfi.ee
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Поставщики тепла: цена отопления — или стабильна, или снижается. Но этого, увы, никто не замечает!
Ekspress Meedia

Бизнесмены Кристьян Раху и Янек Веэбер отапливают в Таллинне и Тарту сотни тысяч домохозяйств. По их словам, лучшая новость для потребителя тепла — цена на него стабильна. Все дорожает, а отопление — дешевеет. Обычно клиенты этого не замечают.

Приводим интервью с предпринимателями в сокращенном виде. Подробнее можете ознакомиться с ним тут.

Если отопление дорожает — все злятся. А если дешевеет — никто и не замечает.

Раху: Увы, такой образ мысли распространен. По данным Департамента статистики, у средней эстонской семьи на отопление жилья уходит меньше, чем на услуги связи и телевидения и примерно столько же, сколько на алкоголь и табак, или на электричество. Теплоснабжение — это не большая ежедневная трата. В морозные зимние месяцы счет за отопление действительно может быть весьма большим, и человек небогатый на своей четырехкомнатной квартире это очень даже ощутит. Но факт в том, что за десятилетие доходы людей в разы выросли, а цена тепла годами падала. Люди не в курсе цены тепла: кажется, что опять дорожает. На самом деле, в зависимости от региона — или падает, или остается стабильной.

Веэбер: В Тарту мы — единственные, у кого в этом году цена осталась такой же или даже снизилась на 50 центов. Этого никто не заметил.

Раху: Когда-то мы слали пресс-релизы о снижении цены на тепло. Поначалу их даже публиковали. Но статью комментировали ”идите в жопу, не врите!”.

Какой будет лучшая из новостей для потребителей тепла в ближайшие годы?

Веэбер: Стабильность. Если вырубки леса придется прекратить — будет сложнее. Тогда придется топить торфом.

Раху: Верно. Поскольку города, о которых можем говорить, на древесной щепе, это обеспечивает весьма хорошую ценовую стабильность. На это оказывают влияние инвестиции прежних лет. За гос акцизы и прочие вводные, которые могут повлиять на стоимость, мы отвечать не можем. Но акциз нельзя поднять на 10% махом.

Какая-то плохая новость?

Раху: Не приходит в голову.

Новые братья в правительстве Ратаса совершат тотальные изменения?

Раху: Дадим новому правительству время. Экономической сферой заведует Таави Аас, он управлял и Таллинном.

Заявление о резком снижении акцизов, в том числе на топливо и электроэнергию, разумно?

Веэбер: Если имеются средства, которыми залатать налоговые дыры, — можно все. Хоть до нуля!

Раху: В философском плане акциз — налог на роскошь. Его смысл — снизить потребление. Мы хотим, чтобы электричества, газа и алкоголя потреблялось бы меньше? Мы действуем во имя того, чтобы и тепла потреблялось меньше. Звучит пустозвонно, но это — путь, по которому идет весь мир. Экономия важна.

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