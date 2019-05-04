Посол США в Германии снова намекнул на санкции из-за "Северного потока 2"

"С американской точки зрения газопровод обеспечит не только газ, но и повышенный риск санкций", — сказал Гренелл в интервью немецкому изданию Focus. Он в очередной раз заявил, что, по его мнению, европейские страны ставят себя в зависимость от российского газа.

Гренелл уже не первый раз публично демонстрирует в Берлине позицию своей страны по газопроводу. В январе он даже направил письмо ряду немецких компаний, в котором заявил о "значительном риске санкций" в связи с реализацией проекта газопровода.

Позднее газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники отмечала, что в МИД Германии расценили это письмо как провокацию.

Накануне глава Христианско-демократического союза канцлера Ангелы Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью немецкому информагентству DPA подтвердила позицию партии по проекту "Северный поток 2".

"Неважно, нравится нам это или нет — мы поддерживаем этот проект", — сказала Крамп-Карренбауэр.

Строительство газопровода "Северный поток 2" в настоящее время активно продолжается, на территории Германии строится станция приемки газа. Отсутствует только одно разрешение на стройку по дну Балтийского моря — от властей Дании, хотя компания-оператор уже подала две заявки на два разных маршрута прокладки трубы.

Теперь Дания требует от компании-оператора провести исследование альтернативного маршрута газопровода к юго-востоку от острова Борнхольм и подать новую заявку и комплект документации по оценке воздействия газопровода на окружающую среду.

Компания-оператор подала апелляцию на это решение.