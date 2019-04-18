18.04.2019, 09:55

Посол РФ Александр Петров: ущерб экономике Эстонии от санкций против России составил сотни миллионов евро

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rus.delfi.ee
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Посол РФ Александр Петров: ущерб экономике Эстонии от санкций против России составил сотни миллионов евро
Aleksandr PetrovFoto: Priit Simson

Ущерб эстонской экономике от введенных в отношении России санкций исчисляется сотнями миллионов евро, заявил в интервью ТАСС посол РФ в Таллинне Александр Петров.

"Ведущие представители эстонского делового сообщества регулярно выступают в пользу отмены упомянутых ограничений, наносящих огромный ущерб экономике Эстонии, исчисляемый уже сотнями миллионов евро. Снятие этих торгово-экономических барьеров, несомненно, способствовало бы повышению интереса деловых кругов обеих стран к более энергичному взаимодействию", — сказал он.

Дипломат напомнил, что в 2014 году товарооборот между Россией и Эстонией составлял порядка $5,3 млрд, "рухнув после введения санкций против РФ" до $2,7 млрд в 2015 году.

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