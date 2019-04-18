Посол РФ Александр Петров: ущерб экономике Эстонии от санкций против России составил сотни миллионов евро

"Ведущие представители эстонского делового сообщества регулярно выступают в пользу отмены упомянутых ограничений, наносящих огромный ущерб экономике Эстонии, исчисляемый уже сотнями миллионов евро. Снятие этих торгово-экономических барьеров, несомненно, способствовало бы повышению интереса деловых кругов обеих стран к более энергичному взаимодействию", — сказал он.

Дипломат напомнил, что в 2014 году товарооборот между Россией и Эстонией составлял порядка $5,3 млрд, "рухнув после введения санкций против РФ" до $2,7 млрд в 2015 году.