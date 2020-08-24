Посол Эстонии в ОАЭ: коронавирус изменил мир, и интерес к Эстонии значительно вырос

По его словам, критериев успеха на этом рынке два: "У тебя должен быть товар или услуга, которую они хотят купить. Во-вторых, должно быть очень много терпения. Такие сферы, как дигитальные решения, оборонная промышленность, образование, здоровье и пищевая технология, регулирует государство, правящая семья. Это по обычаю означает, что партнером, который открывает эту дверь предпринимателю, может быть и государство — зарубежное представительство, посольство. Со стороны предприятий должна быть проделана домашняя работа, и нужно быть гибким, чтобы модифицировать свой товар или услугу в соответствии с рынком".

"Наш работающий преимущественно в европейском культурном пространстве предприниматель не привык к такой терпеливости и обслуживанию отношений. Ты должен после создания первоначальных отношений каждую неделю или по меньшей мере раз в месяц напоминать о себе. Посольство создано также потому, что мы помогаем эффективно обслуживать контакты и давать предпринимателям предварительную и фоновую информацию о происходящем в местном экономическом пространстве", — сказал Рейнхольд.

"Если считается, что дигитальный имидж Эстонии начинает тускнеть, то в этом регионе он горит ярко. Уже до коронавируса был курс на то, что дигитальные решения нужно начинать использовать. Эстония — одна из стран в Европе, о которой там говорят, что сотрудничайте. Это большая возможность", — заявил посол.

Интервью полностью на эстонском языке читайте в Ärileht.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!