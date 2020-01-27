Пособие по безработице: министерство предлагает изменить систему

Второй вариант предполагает разрешение частичной безработицы, т.е. пособие может выплачиваться при утрате определенного процента получаемого от работы дохода, пишет rus.err.ee. Например, если человек лишается постоянной работы, от которой он получает 80% дохода, а еще 20% дохода он получал от подработок, то в таком случае он будет иметь право на получение пособия без необходимости отказываться от подработки.

Министерство также предлагает расширить круг лиц, имеющих право на получение пособия, например, убрав из закона соответствующий перечень и выплачивая в дальнейшем пособие всем, кто платит взносы по страхованию по безработице.

Кроме того, обсуждается изменение условий, при которых человек квалифицируется как имеющий право на пособие, с возможным проведением различия между добровольной и вынужденной безработицей.