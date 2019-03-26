Посмотрите, кто в нынешнем году удостоился первых титулов за лучший продукт питания!

”У Salvest особого признания заслуживает тот факт, что предприятие вносит большой вклад в выход на рынок продуктов, изготовленных из экологического сырья, и в сотрудничестве с педиатрами постоянно создает новые детские продукты, которые вносят в меню младенцев новые вкусы и целебные питательные вещества. Новый вкус Smushie — это ценное дополнение к смузи, завоевавшему победу в той же категории в прошлом году, и серия Smushie помимо потребителей Эстонии совершила триумфальное шествие также по экспортным рынкам”, — отметила Потисепп.

В очередной раз комиссия по оцениванию лучшего продукта питания Эстонии решила выдать также серебряный значок ”Лучшая сухая закуска Эстонии 2019”, которого удостоились богатые фолиевой кислотой снеки Neljaviljakrõbuskid от Balsnack.

”Сухие завтраки Balsnack заметно расширили ассортимент полезных для здоровья снеков на прилавках наших магазинов, и их веселые шарики стали большими любимцами как у взрослых, так и детей. Когда у родителей или детей возникает желание похрустеть чем-нибудь перед телевизором или, например, во время долгих путешествий на автомобиле, то Neljaviljakrõbuskid — это, безусловно, очень вкусный и здоровый выбор”, — подтвердила Сирье Потисепп.

Титула лучшего молочного продукта этого года удостоилось экологическое цельное молоко от Saaremaa Piimatööstus, у которого оценочная комиссия выделила его натуральный чистый вкус, что является знаком очень высокого качества, а также приятно удобную упаковку.

Сертификат ”Лучшее хлебопекарное изделие 2019” получила овсяная булка для тостов OatFit Kaeraröst от Leibur, которую оценочная комиссия посчитала достойной серебряного значка, поскольку, несмотря на очень высокое содержание овса, который повышает целебные свойства изделия, эта булка имеет крайне приятный вкус и выделяется воздушной структурой.

Титула ”Лучший соус года” удостоился соус Valio Alma Eesti DIP! с соленым огурцом и чесноком с дип-основой, созданной на базе более целебного творога по сравнению со своими альтернативами. ”Также на комиссию произвела впечатление свойственная эстоноземельцам комбинация вкусов, упакованная в красивую баночку с сине-черно-белым оформлением”, — сказала Потисепп.

Тыквенно-творожные блинчики Saarioinen Eesti Mamma были признаны победителями как в категории готового блюда, так и в категории десертов.

”Приятно утонченный, сочный состав блинчиков и их нежно-сладкий вкус делают их с одной стороны хорошим десертом в будничный вечер или для более торжественного ужина. С другой стороны, блинчики благодаря удобной, повторно закрывающейся упаковке служат также хорошим перекусом в насыщенный день или во время продолжительной поездки на автомобиле. Высокие баллы и призовое место они заслужили, безусловно”, — подтвердила Потисепп.

Пищевые продукты оценивала комиссия, в которую вошли ученые по питанию, повара, преподаватели факультета питания учебных учреждений, представители учреждений надзора и торговых предприятий и другие эксперты, работающие с продовольствием. Комиссия оценивает у продуктов их вкус, запах и консистенцию, внешний вид, а также целебность, упаковку, новизну и успех продаж. Работой оценочной комиссии общего конкурса руководит профессор медицинской биохимии медицинского факультета Тартуского университета, доктор медицины Михкель Зильмер.

В общей сложности в этом году в конкурсе на лучший продукт Эстонии принимает участие 180 эстонских пищевых продуктов и напитков. Продукт-победитель, удостоившийся золотого значка конкурса, будет объявлен 24 апреля на ежегодной конференции предприятий пищевой промышленности. Один из пищевых продуктов, признанных за 25-летнюю историю конкурса, будет удостоен по случаю юбилейного года также специального приза — титула Grand Prix ”Лучший продукт питания Эстонии 25”.