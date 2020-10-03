Последствия коронакризиса: H&M планирует закрыть 250 магазинов

Как пишет Financial Times, это решение вызвано падением продаж H&M в третьем квартале на 16% до 50,8 млрд шведских крон (примерно 5,6 млрд долларов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Второй по величине ритейлер одежды в мире также намерен пересмотреть условия аренды торговых площадей по меньше мере для четверти своих магазинов, поскольку в связи с коронакризисом все больше клиентов приобретают товары онлайн.

В настоящий момент под брендом H&M в мире торгует более 5000 магазинов.

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