Последствия коронакризиса: H&M планирует закрыть 250 магазинов
Шведская сеть Hennes & Mauritz планирует закрыть около 250 своих магазинов в следующем году, сообщает dv.ee со ссылкой на Financial Times.
Шведская сеть Hennes & Mauritz планирует закрыть около 250 своих магазинов в следующем году, сообщает dv.ee со ссылкой на Financial Times.
Как пишет Financial Times, это решение вызвано падением продаж H&M в третьем квартале на 16% до 50,8 млрд шведских крон (примерно 5,6 млрд долларов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Второй по величине ритейлер одежды в мире также намерен пересмотреть условия аренды торговых площадей по меньше мере для четверти своих магазинов, поскольку в связи с коронакризисом все больше клиентов приобретают товары онлайн.
В настоящий момент под брендом H&M в мире торгует более 5000 магазинов.
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