Последствия коронакризиса: эстонские предприятия урезают расходы и сокращают набор персонала

20% эстонских предприятий считают, что мы уже достигли рецессии, но 31% полагают, что это произойдет лишь в следующем году (в среднем по Европе этот показатель — 32%). Треть эстонских предпринимателей считают, что кризис серьезно повлияет на их бизнес, но большинство (55%) настроены более оптимистично и думают, что влияние окажется меньше. По этому показателю Эстония превосходит среднеевропейский (45%).

Отчет четко демонстрирует два основных метода европейских компаний. Готовясь к рецессии, 38% респондентов планируют сократить расходы, и осторожнее относятся к кредитованию (35%). 29% респондентов хотят сократить набор новых сотрудников (по сравнению с 18% ответивших по Европе в 2019 году). Несмотря на относительный оптимизм, 46% эстонских предприятий сегодня более осторожно относятся к взятию кредитов, 39% компаний планируют сократить расходы, а 34% предполагают ограничить набор новых сотрудников.

”Предприятия предпринимают необходимые шаги для подготовки к вызванной пандемией рецессии. Снижение доходов, разумеется, привело к сокращению денежных потоков и усилению давление на оплату счетов. Даже первое воздействие кризиса на платежи в Европе было значительным”, — сказала Илва Валейка, исполнительный директор Intrum в странах Балтии.

Сроки оплаты удлиняются

В Европе более четырех из десяти респондентов (43%) видят увеличение риска появления должников в течение следующих 12 месяцев, а 19% считают, что этот риск значительно возрастет. Из-за снижения ликвидности европейские предприятия испытывают все большее давление, и поэтому многие из них ищут альтернативные способы получения свободных денег.

Почти половина респондентов (46%) заявляют, что более длительные сроки оплаты представляют реальную угрозу для устойчивого роста их предприятий. Более половины (51%) заявили, что во время пандемии задержка платежей угрожала самому существованию их бизнеса. До кризиса такой показатель составлял 35%.

”При поиске решений компании ставят на первое место платежную дисциплину. Однако, несмотря на все усилия, сроки получения оплаты увеличиваются по всей Европе. Это серьезная проблема, поскольку в результате компании оказываются в тяжелом финансовом положении. Если проблемой не начать заниматься немедленно, европейским компаниям может потребоваться для восстановления больше времени, чем европейским правительствам”, — отметила Валейка.