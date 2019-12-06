ПОСЛЕДНИЕ КАДРЫ | Вчера сгорело одно из исторических зданий Балтийской мануфактуры. У владельца на него были большие планы(9)
Вчера рано утром в комплексе Балтийской мануфактуры в столичном районе Пыхья-Таллинн произошел пожар, в результате которого дотла сгорел дом, имеющий большую историческую ценность. В свое время в нем проживал директор Балтийской мануфактуры. Здание построили в 1899 году, оно было внесено в государственный регистр памятников культуры и являлось частью всего комплекса.
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