ПОСЛЕДНИЕ КАДРЫ | Вчера сгорело одно из исторических зданий Балтийской мануфактуры. У владельца на него были большие планы

Владельцем Балийской мануфактуры уже долгое время является фирма Phoenix Land AS, принадлежащая крупному бизнесмену Сонни Асвани.

”Мы планировали отреновировать здание”, — сказал член правления Phoenix Land AS Тарво Тедер. Согласно детально планировке, здание должно было быть восстановлено и оригинальном виде и превратиться в клубный дом. На первом этаже расположился бы ресторан и кафе, а на втором — офисные помещения. Здание стало бы частью жилого и бизнескомплекса, в который по проекту превратится Балтийская мануфактура.

Точные причины пожара пока неясны. Сам Тедер предполагает, что это могло случиться из-за разведенного бездомными костра.