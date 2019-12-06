06.12.2019, 10:10

ПОСЛЕДНИЕ КАДРЫ | Вчера сгорело одно из исторических зданий Балтийской мануфактуры. У владельца на него были большие планы

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Balti Puuvillavabriku direktori elamu Kopli tänaval, AM F 28877, Eesti Ajaloomuuseum SA Foto: Ivar Vilde kogu, Eesti Ajaloomuuseum

Вчера рано утром в комплексе Балтийской мануфактуры в столичном районе Пыхья-Таллинн произошел пожар, в результате которого дотла сгорел дом, имеющий большую историческую ценность. В свое время в нем проживал директор Балтийской мануфактуры. Здание построили в 1899 году, оно было внесено в государственный регистр памятников культуры и являлось частью всего комплекса.

Владельцем Балийской мануфактуры уже долгое время является фирма Phoenix Land AS, принадлежащая крупному бизнесмену Сонни Асвани.

”Мы планировали отреновировать здание”, — сказал член правления Phoenix Land AS Тарво Тедер. Согласно детально планировке, здание должно было быть восстановлено и оригинальном виде и превратиться в клубный дом. На первом этаже расположился бы ресторан и кафе, а на втором — офисные помещения. Здание стало бы частью жилого и бизнескомплекса, в который по проекту превратится Балтийская мануфактура.

Точные причины пожара пока неясны. Сам Тедер предполагает, что это могло случиться из-за разведенного бездомными костра.

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