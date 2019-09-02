После ухода Danske Bank сеть банкоматов LHV выросла в пять раз
Банкоматы банков LHV и Luminor с сегодняшнего дня имеют одинаковые настройки и внешний вид. Все 125 банкоматов единой сети теперь бесплатно доступны для клиентов банка LHV.
Банкоматы банков LHV и Luminor с сегодняшнего дня имеют одинаковые настройки и внешний вид. Все 125 банкоматов единой сети теперь бесплатно доступны для клиентов банка LHV.
”Банк LHV открыл сеть банкоматов четыре года назад. За это время мы установили в Эстонии 25 банкоматов. Количество клиентов банка выросло за этот период в 2,5 раза и достигло 180 000 клиентов. Расширение сети банкоматов было в последнее время одним из самых необходимых и востребованных клиентами направлений”, - сказал председатель правления LHV Pank Эрки Килу.
”Как только появилась возможность заменить Danske Bank в сети банкоматов, мы сразу решили этим воспользоваться. С сегодняшнего дня для наших клиентов дополнительно доступны 100 банкоматов в единой сети. 125 банкоматов теперь полностью покрывают всю Эстонию”.
Сотрудничество с Luminor сделает снятие наличных для клиентов LHV более доступным:
Клиенты LHV Pank могут посмотреть на сайте или в мобильном банке LHV информацию о готовых к использованию банкоматах. LHV Pank предлагает для своих клиентов снятие наличных из банкоматов бесплатно. Для сумм, которые превышают 3000 евро в месяц, с превышающей лимит суммы действует ставка за снятие наличных 0,3%. Взнос наличных для клиентов LHV бесплатно.
Если раньше все банкоматы LHV можно было использовать как для снятия, так и взноса наличных, то в случае новых банкоматов теперь нужно смотреть, какие конкретные возможности имеются в этом банкомате.
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