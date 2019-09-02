После ухода Danske Bank сеть банкоматов LHV выросла в пять раз

”Банк LHV открыл сеть банкоматов четыре года назад. За это время мы установили в Эстонии 25 банкоматов. Количество клиентов банка выросло за этот период в 2,5 раза и достигло 180 000 клиентов. Расширение сети банкоматов было в последнее время одним из самых необходимых и востребованных клиентами направлений”, - сказал председатель правления LHV Pank Эрки Килу.

”Как только появилась возможность заменить Danske Bank в сети банкоматов, мы сразу решили этим воспользоваться. С сегодняшнего дня для наших клиентов дополнительно доступны 100 банкоматов в единой сети. 125 банкоматов теперь полностью покрывают всю Эстонию”.

Сотрудничество с Luminor сделает снятие наличных для клиентов LHV более доступным:

Возможность бесплатно снимать наличные теперь можно в Выру, Рапла, Хаапсалу, Пайде, Кохтла-Ярве, Кивиыли, Йыхви, Саку, Сауэ, Табасалу, Маарду.

Возможности снятия наличных стали лучше в Таллинне, Тарту, Курессааре, Нарве, Раквере, Виймси, Вильянди, Пярну.

В ближайшее время планируется также дополнительно проанализировать местонахождение и использование банкоматов, и еще больше расширить сеть банкоматов путем переноса некоторых из них.

Клиенты LHV Pank могут посмотреть на сайте или в мобильном банке LHV информацию о готовых к использованию банкоматах. LHV Pank предлагает для своих клиентов снятие наличных из банкоматов бесплатно. Для сумм, которые превышают 3000 евро в месяц, с превышающей лимит суммы действует ставка за снятие наличных 0,3%. Взнос наличных для клиентов LHV бесплатно.