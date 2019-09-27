После повышения пенсии 80 500 пенсионеров начнут платить подоходный налог

По состоянию на апрель следующего года, число пенсионеров, чей ежемесячный доход будет менее 500 евро, сократится с 211 000 до 130 000 человек, а это означает, что 80 500 пенсионеров начнут платить подоходный налог, пишет rus.err.ee.
Например, если пенсия до сих пор составляла 500 евро, а после увеличения она станет 545 евро, то обязательство по подоходному налогу составит 9 евро в месяц, но фактически будет немного ниже (6,75 евро) , поскольку пенсия увеличивается с апреля, а освобождение от подоходного налога рассчитывается за весь год.
В дополнение к росту пенсии в следующем году правительство также предусматривает разовые повышения пенсии в течение четырех лет. В 2021 году ожидается повышение на семь евро, в 2022 году - на восемь, а в 2023 году - на девять евро в месяц.
Таким образом, средняя пенсия по старости лица, имеющего 44 года стажа, включая индексацию, должна увеличиться с 483 евро в этом году до 528 евро в 2020 году, 557 евро в 2021 году, 582 евро в 2022 году и 608 евро в месяц в 2023 году.
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