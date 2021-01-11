После долгого перерыва импорт товаров вновь увеличился

В ноябре из Эстонии экспортировано товаров в текущих ценах на 1,3 млрд евро и импортировано в Эстонию на 1,4 млрд евро. Дефицит товарообмена составил 62 млн евро.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эвелин Пуура, экспорт превышает показатели за тот же период предыдущего года третий месяц подряд, и впервые в 2020 году увеличился импорт товаров. ”В ноябре на рост торговли существенно повлияло увеличение экспорта и импорта электрооборудования и минеральной продукции, значительно увеличился экспорт в США”, — уточнил Пуура.

Из товаров больше всего экспортировались электрооборудование, минеральная продукция, древесина и изделия из древесины, а также сельскохозяйственная продукция и продукты питания. По сравнению с ноябрем 2019 года более всего увеличился вывоз электрооборудования (на 85 млн евро) и минеральной продукции (на 43 млн евро). Наиболее сократился экспорт металла и изделий из металла (на 29 млн евро).

Крупнейшим партнером Эстонии по экспорту была Финляндия, далее следуют США и Швеция. Более всего увеличился экспорт в США, Нидерланды и Латвию. Экспорт в США вырос в 2,8 раза — туда вывозилось больше коммуникационного оборудования. В Нидерланды экспортировались обработанное топливо и сланцевое топливное масло, в Латвию –электроэнергия. Экспорт сократился более всего в Саудовскую Аравию и Финляндию, куда меньше вывозилось сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.

Доля товаров эстонского происхождения составила 73% от общего объема экспорта товаров. По сравнению с ноябрем 2019 года вывоз эстонских товаров и ре-экспорт увеличились на 9%. В основном увеличился вывоз коммуникационного оборудования, обработанного топлива и сланцевого топливного масла. Более всего сократился экспорт плоского проката.

В Эстонию больше всего ввозилось электрооборудование, минеральная продукция и транспортные средства. Наиболее увеличился импорт электрооборудования (на 24 млн евро) и моторного топлива (на 20 млн евро).

Товаров импортировалось больше всего из Финляндии, Германии и Латвии. Импорт товаров увеличился в основном в результате ввоза моторного топлива из Финляндии и транспортных средств из Германии. Импорт товаров сократился преимущественно за счет уменьшения ввоза моторного топлива из Литвы.