07.02.2020, 17:10

После Брексита количество британских э-резидентов в Эстонии увеличилось в три раза


EST
Eesti e-residentsuse viienda aastapäeva tähistamise vastuvõtt kinos Artis
Eesti e-residentsuse viienda aastapäeva tähistamise vastuvõtt kinos ArtisFoto: Rauno Volmar

На фоне выхода Британии из Европейского Союза британские предприниматели ищут возможности продолжать вести бизнес на едином рынке ЕС. В качестве одного из решений они видят эстонскую программу э-резидентства, которая позволяет продолжать предпринимательскую деятельности в Европе, не покидая Великобританию. Начиная с того момента, как правительство Соединенного королевства сообщило о выходе страны из Европейского Союза, количество эстонских э-резидентов родом из Британии увеличилось более чем в три раза.

Почти трети британских мелких предпринимателей будет не хватать свободной торговли между странами-членами ЕС, выяснилось из исследования Censuswide с репрезентативной выборкой респондентов, в котором рассматривалось отношение мелких предпринимателей Британии к выходу из Европейского Союза. По словам исполнительного директора программы э-резидентства Оття Ваттера, исследование, которое было проведено по заказу программы, показало, что треть мелких предпринимателей в Великобритании боится, что после вступления в силу т.н. Брексита доступ к единому рынку Европы исчезнет.

Читайте также:

"Более трети принявших участие в исследовании британских предпринимателей сказали, что они думают о том, чтобы покинуть страну или же перевести бизнес в другое государство, — отметил Ваттер. — Программа э-резидентства придет на помощь великобританским предпринимателям и сохранит для них доступ к единому рынку Европы, без этой возможности им пришлось бы физически покинуть свою родную страну". Ваттер добавил, что э-резидентство дает британскому предпринимателю возможность и в дальнейшем иметь доступ к свободной торговле в Европе.

С целью представить возможности э-резидентства команда программы запустила в Лондоне двухнедельную кампанию. По словам Ваттера, интерес к кампании был большой и она привлекла международное внимание. Ее осветили в частности такие каналы как London Live, Би-би-си и The Independent. "Помимо того, что эта кампания способствует осведомленности о программе э-резидентства и ее возможностях, она также привлекает много позитивного внимания к Эстонскому государству в общем", — говорит Ваттер. Он отмечает, что в Эстонии действует немало предприятий, чей основной доход связан именно с обслуживанием э-резидентов. "Местное ноу-хау очень ценится, и наши предприятия способны предлагать услуги на высоком уровне. Знание, что вокруг программы имеется сеть предприятий, предлагающих различные услуги, и местная экономическая среда прозрачна, придает ходатайствующим об э-резидентстве уверенности в решении перенести свою компанию в Эстонию", — сказал Ваттер.

Интерес граждан Великобритании в отношении э-резидентства быстро растет. По состоянию на настоящий момент среди э-резидентов Эстонии 3100 британцев, которые создали почти 500 предприятий. Начиная с 29 марта 2017 года, когда правительство Великобритании сообщило о своем намерении выйти из ЕС, количество британских э-резидентов увеличилось более чем в три раза.

Программа э-резидентства была создана в конце 2014 года с целью предоставить зарубежным гражданам безопасный доступ к эстонским государственным электронным услугам. Владелец дигитальной ИД-карты э-резидента может ставить дигитальную подпись, входить на порталы и в инфосистемы, которые признают эстонскую ИД-карту. Э-резидентство не предоставляет гражданство, статус налогового резидентства, эстонский вид на жительство или разрешение на въезд в Европейский Союз.

С момента запуска программы э-резидентства более 65 000 э-резидентов создали в Эстонии более 10 100 предприятий, в которых работает более 1700 человек. Кроме косвенного экономического дохода, связанного помимо прочего с ростом эстонских предприятий, обслуживающих э-резидентов, и с инвестициями, программа за почти пять лет деятельности принесла экономике Эстонии прямой доход в размере 35 млн евро.

Читайте также: