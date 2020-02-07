После Брексита количество британских э-резидентов в Эстонии увеличилось в три раза

С целью представить возможности э-резидентства команда программы запустила в Лондоне двухнедельную кампанию. По словам Ваттера, интерес к кампании был большой и она привлекла международное внимание. Ее осветили в частности такие каналы как London Live, Би-би-си и The Independent. "Помимо того, что эта кампания способствует осведомленности о программе э-резидентства и ее возможностях, она также привлекает много позитивного внимания к Эстонскому государству в общем", — говорит Ваттер. Он отмечает, что в Эстонии действует немало предприятий, чей основной доход связан именно с обслуживанием э-резидентов. "Местное ноу-хау очень ценится, и наши предприятия способны предлагать услуги на высоком уровне. Знание, что вокруг программы имеется сеть предприятий, предлагающих различные услуги, и местная экономическая среда прозрачна, придает ходатайствующим об э-резидентстве уверенности в решении перенести свою компанию в Эстонию", — сказал Ваттер.

Интерес граждан Великобритании в отношении э-резидентства быстро растет. По состоянию на настоящий момент среди э-резидентов Эстонии 3100 британцев, которые создали почти 500 предприятий. Начиная с 29 марта 2017 года, когда правительство Великобритании сообщило о своем намерении выйти из ЕС, количество британских э-резидентов увеличилось более чем в три раза.

Программа э-резидентства была создана в конце 2014 года с целью предоставить зарубежным гражданам безопасный доступ к эстонским государственным электронным услугам. Владелец дигитальной ИД-карты э-резидента может ставить дигитальную подпись, входить на порталы и в инфосистемы, которые признают эстонскую ИД-карту. Э-резидентство не предоставляет гражданство, статус налогового резидентства, эстонский вид на жительство или разрешение на въезд в Европейский Союз.