После 1 апреля ещё можно представить декларацию о доходах

Руководитель отдела услуг Налогово-таможенного департамента (НТД) Ханнес Удде: ”Мы ожидаем, что будет представлено ещё около 50 000 деклараций и поскольку мы видим, что очереди в бюро обслуживания по-прежнему длинные, то можно представить декларации позже. Однако, мы рекомендуем всем декларировать, по возможности, свои доходы в электронной среде e-maksuamet/e-toll”.

По состоянию на сегодняшний день свои декларации о доходах представило 689 165 человек. Из них 548 027 получат обратно 172,5 миллионов евро, а 51 014 человек доплатят 39,5 миллионов евро. НТД на сегодняшний день вернул 162 миллиона евро переплаченного подоходного налога.

1 июля 2019 года — это срок доплаты недостающего подоходного налога, а также срок возврата переплаченного подоходного налога. Если декларируется доход от предпринимательской деятельности, прибыль от отчуждения имущества или доход, полученный за рубежом, то сроком перечислений является 1 октября 2019 года. Этот же срок действует для нерезидентов, которые задекларировали вычеты в Эстонии.

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