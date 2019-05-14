Пошли верным путем: железнодорожники Operail в два раза повысили прибыльность предприятия

По словам председателя правления международного логистического и транспортного предприятия Operail Рауля Тоомсалу, основным источником прибыли было направление бизнеса по сдаче вагонов.

”Доходы от сдачи в аренду наших вагонов увеличились по сравнению с прошлым годом на 65 % и достигли в первом квартале этого года 2,9 миллиона евро. Основа роста бизнеса по сдаче вагонов в аренду — это высокий спрос и ограниченное предложение, что привело к росту цен на аренду”, — пояснил Тоомсалу. У Operail вместе с дочерним предприятием Operail Leasing в настоящий момент сдано в аренду почти 2100 вагонов.

Объем грузоперевозок предприятия составил в первом квартале 2019 года 3,6 миллиона тонн, что на 2 % меньше, чем за тот же период в прошлом году.

По сравнению с первым кварталом прошлого года среди объемов грузов тенденцию к росту показали жидкие минеральные горючие вещества и удобрения, а тенденцию к спаду, напротив, показали горючий сланец и твердые минеральные горючие вещества.

Operail — это принадлежащее государству Эстонии железнодорожное предприятие, основными коммерческими направлениями деятельности которого являются грузоперевозки, ремонт и производство локомотивов и вагонов, а также сдача в аренду подвижных составов. Предприятие дает работу более чем 700 работникам.