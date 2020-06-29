29.06.2020, 17:56

Пошли на компромисс: Таллиннский порт заплатит за банкротство угольного терминала круглую сумму


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Пошли на компромисс: Таллиннский порт заплатит за банкротство угольного терминала круглую сумму
Kretel Kuusk

Собственники обанкротившегося угольного терминала Coal Terminal и руководство госпредприятия Tallinna Sadam 29 июня заключили компромиссное соглашение, согласно которому будут прекращен все судебные разбирательства, а Таллиннский порт заплатит за банкротство 2,7 млн евро, передает rus.err.

Банкротство долгосрочного делового партнера Таллиннского порта Coal Terminal было объявлено 2 мая 2017 года.

21 июня 2019 года Харьюский уездный суд заслушал иск, поданный представителями угольного терминала и его банкротными управляющими против Таллиннского порта о возмещении рыночной цены за здания и оборудования угольного терминала, расположенных в порту Мууга. Сумма иска составила 22,4 миллиона евро плюс проценты.

Таллиннский порт подал встречный иск к угольному терминалу на сумму 11,7 млн ​​евро для компенсации убытков, возникших в результате расторжения контрактов.

Компромисс положит конец вышеупомянутому и всем другим спорам между сторонами.

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