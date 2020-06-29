Пошли на компромисс: Таллиннский порт заплатит за банкротство угольного терминала круглую сумму

Банкротство долгосрочного делового партнера Таллиннского порта Coal Terminal было объявлено 2 мая 2017 года.

21 июня 2019 года Харьюский уездный суд заслушал иск, поданный представителями угольного терминала и его банкротными управляющими против Таллиннского порта о возмещении рыночной цены за здания и оборудования угольного терминала, расположенных в порту Мууга. Сумма иска составила 22,4 миллиона евро плюс проценты.

Таллиннский порт подал встречный иск к угольному терминалу на сумму 11,7 млн ​​евро для компенсации убытков, возникших в результате расторжения контрактов.

Компромисс положит конец вышеупомянутому и всем другим спорам между сторонами.