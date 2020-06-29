Пошли на компромисс: Таллиннский порт заплатит за банкротство угольного терминала круглую сумму
Собственники обанкротившегося угольного терминала Coal Terminal и руководство госпредприятия Tallinna Sadam 29 июня заключили компромиссное соглашение, согласно которому будут прекращен все судебные разбирательства, а Таллиннский порт заплатит за банкротство 2,7 млн евро, передает rus.err.
Матч абсурда: Зачем «Зенит» вышел из самоизоляции?
Грета Тунберг стала экспертом по коронавирусу и всех рассмешила
Стали известны последние слова умершего от COVID физика-ядерщика
Липницкая призналась, что беременна и назвала отца ребенка