Посетители торговых центров Nautica и Lasnamäe Centrum сделают доброе дело, не прилагая усилий

В декабре все покупатели торговых центров Nautica и Lasnamäe Centrum смогут внести свой вклад в сбор пожертвований, всего лишь посетив торговый центр. С каждого из посещений, зафиксированных с помощью дверного счетчика, в декабре соберут 1 цент пожертвований в поддержку благотворительных организаций ЦУ Школа без травли и Эстонский продуктовый банк.

Кроме того, посетив торговый центр Nautica, можно будет посмотреть на украшенные детьми рождественские елки. Осенью 15 школ и детских садов приняли участие в украшении елок, и теперь результаты можно увидеть в Таллинне. Любоваться елками в торговом центре можно будет до 4 января.

Частично парковка торгового центра Nautica превратится в целую рождественскую страну: участок заполнится различными аттракционами, на свежем воздухе будут подавать рождественские блюда, и на всей парковочной площадке с помощью музыки и огней создадут рождественскую атмосферу. Впервые в Эстонии можно будет увидеть и зимний Тиволи, парк развлечений под открытым небом в рождественскую пору.

В Lasnamäe Centrum весь декабрь будет проходить рождественская ярмарка. Для создания праздничного настроения в центре установят украшенный фотостенд, где в две предрождественские субботы всех желающих будет бесплатно фотографировать профессиональный фотограф.