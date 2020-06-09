Порты стран Балтии получат новые грузы из-за рухнувшего возле Мурманска моста

От перевода экспорта в Усть-Лугу или другие северо-западные порты России многие компании отказываются из экономических соображений. "Изучив все данные ближайших портов Северо-Запада, их технические возможности, мы не можем использовать их как альтернативу Мурманскому порту", — заявил РБК представитель угольной компании СУЭК, которая, как и "Еврохим", принадлежит Мельниченко и контролирует Мурманский порт.

По словам представителя СУЭК, РЖД предлагают бесплатную переадресовку нескольких тысяч груженых вагонов, застрявших по дороге в Мурманский порт, в сторону Усть-Луги, Тамани и портов Балтии. "К сожалению, рассматривая как альтернативные варианты порты северо-запада России, мы не можем получить адекватные условия по логистическим затратам до рынков назначения", — предупредил он. Если через порт Мурманска доставка железной руды до Китая обходилась в $20 за тонну, то через российские северо-западные порты, например Усть-Лугу, — в полтора-два раза дороже. К тому же скорость выгрузки состава в Мурманске составляет не более 1,3 сут, а в среднем в других российских портах — 2,5–3 сут, утверждает собеседник РБК.

"Еврохим" тем временем перенаправил поставки железорудного и апатитового концентратов в порты Балтии, сказала вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова. Ранее директор по логистике Ковдорского горно-обогатительного комбината) ("дочка" "Еврохима") Евгений Романов говорил, что компании есть резон экспортировать апатитовый концентрат в Литву. "По апатитовому концентрату у нас есть альтернатива перевозки сухопутным вариантом на наш завод в Литве Lifosa. В первую декаду июня туда нужно будет направить 19,5 тыс. т апатитового концентрата, чтобы не оставить завод без сырья", — отметил он (цитата по "Интерфаксу").

Правление РЖД под председательством Олега Белозерова 8 июня утвердило скидку 25% на перевозки железорудного концентрата со станции Ковдор, где расположен Ковдорский ГОК, на станцию Скангали на границе с Латвией, сообщил РБК представитель РЖД. Скидка будет действовать на время восстановления сообщения с портом Мурманск, уточнил он.