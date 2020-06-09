09.06.2020, 21:40

Порты стран Балтии получат новые грузы из-за рухнувшего возле Мурманска моста

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Порты стран Балтии получат новые грузы из-за рухнувшего возле Мурманска моста
Foto: Ago Tammik

Сразу несколько крупных российских клиентов Мурманского порта, включая производителя удобрений "Еврохим" Андрея Мельниченко, решили перенаправить свои грузы в порты стран Балтии, после того как из-за обрушения железнодорожного моста близ Мурманска поставки в главный порт полуострова стали невозможны. Об этом пишет РБК.

От перевода экспорта в Усть-Лугу или другие северо-западные порты России многие компании отказываются из экономических соображений. "Изучив все данные ближайших портов Северо-Запада, их технические возможности, мы не можем использовать их как альтернативу Мурманскому порту", — заявил РБК представитель угольной компании СУЭК, которая, как и "Еврохим", принадлежит Мельниченко и контролирует Мурманский порт.

По словам представителя СУЭК, РЖД предлагают бесплатную переадресовку нескольких тысяч груженых вагонов, застрявших по дороге в Мурманский порт, в сторону Усть-Луги, Тамани и портов Балтии. "К сожалению, рассматривая как альтернативные варианты порты северо-запада России, мы не можем получить адекватные условия по логистическим затратам до рынков назначения", — предупредил он. Если через порт Мурманска доставка железной руды до Китая обходилась в $20 за тонну, то через российские северо-западные порты, например Усть-Лугу, — в полтора-два раза дороже. К тому же скорость выгрузки состава в Мурманске составляет не более 1,3 сут, а в среднем в других российских портах — 2,5–3 сут, утверждает собеседник РБК.

"Еврохим" тем временем перенаправил поставки железорудного и апатитового концентратов в порты Балтии, сказала вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова. Ранее директор по логистике Ковдорского горно-обогатительного комбината) ("дочка" "Еврохима") Евгений Романов говорил, что компании есть резон экспортировать апатитовый концентрат в Литву. "По апатитовому концентрату у нас есть альтернатива перевозки сухопутным вариантом на наш завод в Литве Lifosa. В первую декаду июня туда нужно будет направить 19,5 тыс. т апатитового концентрата, чтобы не оставить завод без сырья", — отметил он (цитата по "Интерфаксу").

Правление РЖД под председательством Олега Белозерова 8 июня утвердило скидку 25% на перевозки железорудного концентрата со станции Ковдор, где расположен Ковдорский ГОК, на станцию Скангали на границе с Латвией, сообщил РБК представитель РЖД. Скидка будет действовать на время восстановления сообщения с портом Мурманск, уточнил он.

Такая же скидка предусмотрена при поставке в Скангали апатитового концентрата со станций Титан и Апатиты, где расположены предприятия производителя удобрений "Фосагро", следует из сообщения РЖД, поступившего в РБК.

Представитель "Фосагро" отметил, что компания еще анализирует возможные варианты, как изменить логистику и переориентировать грузопотоки из Мурманска в альтернативные порты. А источник, знакомый с планами поставщиков удобрений, сообщил, что они изучают гавани в Прибалтике и Финляндии.

Балтия традиционно была перевалочным пунктом для российских балкерных грузов (сыпучих) и по удобрениям остается им до сих пор, отметил главный редактор агентства Portnews Виталий Чернов. "Схема с Прибалтикой отлажена, мощностей там достаточно, они заинтересованы в привлечении российского грузопотока. В России имеется острый дефицит специализированных балкерных терминалов. Поэтому альтернативы Прибалтике практически нет сейчас", — пояснил Чернов. РБК направил запросы в порты Риги и Вентспилса.

Уголь можно переориентировать на порт Высоцкий в Ленинградской области, также отметил эксперт: там было падение грузооборота, так что есть свободные мощности. Кроме того, есть "Ростерминалуголь" в Усть-Луге, указал он.

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