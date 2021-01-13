Porto Franco — всё? Европейский банк реконструкции и развития отказывается от участия в проекте

Судьба полученного предприятием кредита от Kredex пока неясна, а вот Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) уже заявил об отказе от участия в проекте. Объем кредита EBRD составил бы 63 млн евро.

Скорее всего, проект останется и без кредита от Luminor в размере 39 млн евро, но официального подтверждения этому пока нет.

"EBRD сообщает, что мы никогда не выплачивали кредита Porto Franco и сейчас договоренность является недействительной. Таким образом, EBRD более не связан с проектом”, — сообщил банк в ответ на запрос Ärileht.

28 февраля 2020 года стороны сообщили о подписании договора, по которому проект Porto Franco должен был получит кредит в размере 102 млн евро (63 млн евро от EBRD и 39 млн евро от Luminor).

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