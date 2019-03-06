06.03.2019, 10:50

Порталы недвижимости KV и City24 стали скрывать статистику посещений


rus.delfi.ee
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Порталы недвижимости KV и City24 стали скрывать статистику посещений
Foto: Ilmar Saabas

С марта этого года действующие в качестве единой монополии и принадлежащие Postimees Grupp (прежний концерн Eesti Meedia) порталы недвижимости KV и City24 отказались от использования независимой системы Gemius, замеряющей статистику посещаемости сайтов.

По словам члена правления конкурирующего портала Kinnisvara24 Калева Роозивяли, очевидно, цель принадлежащих Postimees Grupp порталов — скрыть статистику сокращения числа посещений, поскольку количество посетителей и объявлений на KV и City24 уменьшается с апреля прошлого года, когда для создания конкуренции крупные бюро недвижимости запустили собственный портал Kinnisvara24. ”Примечательно, что хотя формально City24 и KV принадлежат разным предприятиям и для Департамента конкуренции стараются создать впечатление, что они действуют совершенно независимо друг от друга, решение отказаться от Gemius они приняли практически одновременно. Подобную координацию действий эстонские бюро недвижимости подозревали в связи с постоянным повышением цен на этих порталах уже с тех пор, как City24 и KV получили одного собственника”, — отметил Роозивяли.

Роозивяли отметил, что сокрытие статистики посещаемости, прежде всего, создает неудобства для клиентов этих порталов, у которых отсутствует возможность воспользоваться независимым источником, чтобы посмотреть, в какой именно среде можно наиболее выгодно и с наибольшей эффективностью разместить свои объявления.

”Kinnisvara24 действует на рынке менее года, и наши показатели постоянно улучшаются. Согласно статистике Gemius, по числу посетителей в конце прошлого года мы опередили City24, заняв второе место на рынке, и постоянно сокращаем отрыв от лидера рынка KV. Кажется, что теперь вместо того, чтобы честно меряться с нами силами конкуренты спрятали голову в песок и просто перестали показывать свою статистику посещаемости”, — сказал Калев Роозивяли.

Вместе с тем пользователи хорошо приняли Kinnisvara24. Клиенты порталов, т.е. продавцы недвижимости меняют свои предпочтения. Несколько больших и малых бюро недвижимости сообщили, что уходят с City24 и KV из-за высоких цен или существенно сокращают число своих объявлений на этих порталах. ”Уход клиентов подтверждает число активных объявлений, которое видно всем посетителям: на начало марта City24 за год потерял около 10 000 объявлений, что составляет половину их нынешнего числа объявлений. Число объявлений на KV также снизилось по сравнению с прошлой осенью более, чем на 5000. Kinnisvara24 успешно догоняет нынешнего лидера рынка”, — заверил Роозивяли.

Второй по размеру портал недвижимости в Эстонии Kinnisvara24 в 2018 году основали Ekspress Grupp и ведущие бюро недвижимости Эстонии. Порталом управляет компания Kinnisvarakeskkond , 49% которой принадлежат Ekspress Grupp, а 51% пяти бюро недвижимости.

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