Порталы недвижимости KV и City24 стали скрывать статистику посещений

”Kinnisvara24 действует на рынке менее года, и наши показатели постоянно улучшаются. Согласно статистике Gemius, по числу посетителей в конце прошлого года мы опередили City24, заняв второе место на рынке, и постоянно сокращаем отрыв от лидера рынка KV. Кажется, что теперь вместо того, чтобы честно меряться с нами силами конкуренты спрятали голову в песок и просто перестали показывать свою статистику посещаемости”, — сказал Калев Роозивяли.

Вместе с тем пользователи хорошо приняли Kinnisvara24. Клиенты порталов, т.е. продавцы недвижимости меняют свои предпочтения. Несколько больших и малых бюро недвижимости сообщили, что уходят с City24 и KV из-за высоких цен или существенно сокращают число своих объявлений на этих порталах. ”Уход клиентов подтверждает число активных объявлений, которое видно всем посетителям: на начало марта City24 за год потерял около 10 000 объявлений, что составляет половину их нынешнего числа объявлений. Число объявлений на KV также снизилось по сравнению с прошлой осенью более, чем на 5000. Kinnisvara24 успешно догоняет нынешнего лидера рынка”, — заверил Роозивяли.

Второй по размеру портал недвижимости в Эстонии Kinnisvara24 в 2018 году основали Ekspress Grupp и ведущие бюро недвижимости Эстонии. Порталом управляет компания Kinnisvarakeskkond OÜ, 49% которой принадлежат Ekspress Grupp, а 51% пяти бюро недвижимости.