Портал недвижимости начал предлагать кредиты на ремонт и обустройство жилья

Руководитель по развитию продукции и маркетингу Kinnisvara24 Лаура Таммеорг пояснила, что такая модель кредитования является для Эстонии новой, поскольку до сих пор местные порталы недвижимости продвигали лишь предназначенные для покупки недвижимости жилищные и ипотечные кредиты. ”Теперь же, изучая объявление, можно сразу ходатайствовать о дополнительном финансировании, чтобы, например, сделать ремонт в покупаемом или снимаемом жилье или приобрести мебель и кухонную технику”, — сказала Лаура Таммеорг.

В вопросах кредитования Kinnisvara24 сотрудничает с Inbank, который фокусируется на дигитальных решениях финансирования. ”Процесс онлайн-ходатайства удобный и быстрый — ответ, как правило, можно получить в течение минуты. Работа с Kinnisvara24 для Inbank является логичным шагом к расширению деятельности посредством решений, позволяющих предложить клиентам наши продукты именно там, где они им нужнее всего. Новое решение позволяет клиенту уже на стадии выбора жилья взвесить возможности финансирования ремонта или покупки мебели. В процессе смены жилища именно на это часто не остается денег. На сегодня уже каждый седьмой выданный нами кредит использован для ремонта, что демонстрирует желание людей улучшать свои жилищные условия”, — прокомментировал сотрудничество исполнительный директор Inbank Eesti Маргус Кастейн.

Сумма кредита на ремонт и обустройство жилья может составлять от 5 000 до 15 000 евро, максимальный период возврата кредита — 6 лет. Процентная ставка по не требующему обеспечения кредиту начинается от 8,9% в год и зависит от суммы кредита, продолжительности периода возврата и кредитной истории ходатайствующего лица.