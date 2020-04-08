Портал: на должность комплектовщика поступает до 900 заявлений! Очень выросла популярность сезонной работы

В марте самой желаемой должностью была должность комплектовщика товара, на одну вакансию в среднем поступало 191 заявление от соискателей работы. Самое большое число заявок по одному из объявлений на данную рабочую позицию было около 900.

Еще одним популярнейшим объявлением было предложение работы администратором интернет-магазина (400 претендентов).

Резко возросла конкуренция на вакансии сезонных рабочих: если в прошлом году на одно объявление приходило в среднем 19 заявлений, то в этом году это число возросло до 40.

"Самый большой интерес вызывает сезонная работа в складской сфере и садоводстве, где число соискателей на одно объявление превышает 60", - сообщил коммерческий директор CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт.

"Поэтому работодателям не стоит бояться, что эстоноземельцы не готовы трудиться на сезонной работе", - добавил он.

На сезонную работу сейчас требуются трактористы, сборщики клубники, садовые работники, а также рабочие на промышленные предприятия.

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