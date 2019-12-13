Портал для отправки и получения счетов предложит фирмам дополнительные возможности

Компания Fitek запустила в мае портал отправки и приема счетов arved.ee, в настоящий момент количество пользующихся порталом предприятий превысило 10 000. За 6 месяцев отправлено около 50 000 счетов, из которых 85% отправлены как э-счета.

”Запуск arved.ee совпал с изменением закона о бухгалтерском учете. Мы в Fitek все чаще замечаем, что желание государства получать лишь э-счета стимулирует использующие наше решение организации и на обмен э-счетами и между собой”, — говорит Андрес Лиллесте, бизнес-менеджер Fitek.

В начале декабря был установлен рекорд, пользователи отправили 801 счет в течение одного дня.

В первом квартале 2020 года пользователи смогут начать загружать файлы в виде XML, появится возможность копирования счетов и ряд других дополнений.

Кроме Эстонии Fitek занимается развитием услуг по тому же принципу и в других странах.

Arved.ee позволяет отправлять бесплатные счета продаж в виде э-счетов, в виде PDF-счета в Эстонии и в международном масштабе в сеть PEPPOL и в Финляндию посредством Verkkolasku.