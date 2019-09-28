Порт в Палдиски получит от Евросоюза финансовую помощь на развитие

ЕС выделит палдискому Лыунаскому порту на дноуглубительные работы 1,305 миллиона евро.

Порт Палдиски Лыунасадам расположен на расстоянии около 45 км в западном направлении от Таллинна и является третьим по величине портом из пяти портов АО "Таллинна Садам".

Для Таллиннского порта углубление гавани порта в Палдиски означает, что туда смогут заходить более крупные суда. Проект охватывает как сами работы, так и геологические изыскания, а также исследования по влиянию на окружающую среду. Общая сумма проекта составляет 6 миллионов евро.

Финансируемые ЕС проекты были выбраны во всех странах-членах сообщества на основе конкурса. С 2014 года такие конкурсы проходят ежегодно. К сегодняшнему дню ЕС поддержал 756 транспортных проектов суммой в 22,3 миллиарда евро.