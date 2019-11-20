20.11.2019, 19:01

Поработал около года: из Eesti Energia ушел один из топ-менеджеров


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Поработал около года: из Eesti Energia ушел один из топ-менеджеров
Madis Veltman

Совет Eesti Energia принял решение, что с 1 декабря Агнес Роос приступит к работе в качестве нового члена правления, а сферой ее ответственности будет как клиентский опыт, так и стратегическое управление бизнес- и инфотехнологиями концерна.

Председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер сказал, что приоритетом предприятия являются интересы клиентов и желание предлагать простые и умные решения, которые основаны на дигитализации. «Багаж опыта Агнес Роос и ее обширные знания в сфере инфотехнологий дают хорошие предпосылки к тому, чтобы она результативно управляла и развивала сферу клиентского опыта», – сказал Суттер.

В настоящее время Агнес Роос занимает должность руководителя сферы бизнес- и инфотехнологий и видит большой потенциал в разработке новых продуктов. «Сфера клиентского опыта всегда была близка мне. Тем более, что сегодня она все больше зависит от инфотехнологий. Я уверена, что успех услуг для клиентов в числе прочего также зависит и от того, как мы сумеем реализовать возможности инфотехнологий таким образом, чтобы они использовались оптимально и были легко масштабируемы на домашних рынках Eesti Energia», – сказала Роос.

Прежний руководитель клиентских услуг Юри Теэмант, заступивший на этот пост в августе 2018 года, решил покинуть Eesti Energia. Хандо Суттер поблагодарил Теэманта за проделанную работу в Eesti Energia и пожелал ему успехов в новых начинаниях.

С 1 декабря этого года в состав правления Eesti Energia будут входить председатель правления Хандо Суттер, ответственный за сферу финансов Андри Авила, руководящий сферой развития Маргус Вальс, курирующий крупную энергетику Райне Пайо и отвечающая за опыт клиентов, а также бизнес- и инфотехнологии Агнес Роос. Договоры членов правления действительны до конца марта 2023 года.

В состав концерна Eesti Energia входит более 20 предприятий. Концерн обеспечивает работой порядка 5000 человек. Eesti Energia – это крупнейший производитель энергии в странах Балтии и один из крупнейших производителей возобновляемой энергии. Предприятие производит электроэнергию из сланца, ветра, воды, солнца, биомассы и смешанных бытовых отходов.

Кроме Эстонии концерн Eesti Energia действует в Латвии, Литве, Польше, Германии, Иордании, Соединенных Штатах Америки, а также в Финляндии и Швеции.

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