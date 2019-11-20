Поработал около года: из Eesti Energia ушел один из топ-менеджеров

Председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер сказал, что приоритетом предприятия являются интересы клиентов и желание предлагать простые и умные решения, которые основаны на дигитализации. «Багаж опыта Агнес Роос и ее обширные знания в сфере инфотехнологий дают хорошие предпосылки к тому, чтобы она результативно управляла и развивала сферу клиентского опыта», – сказал Суттер.

В настоящее время Агнес Роос занимает должность руководителя сферы бизнес- и инфотехнологий и видит большой потенциал в разработке новых продуктов. «Сфера клиентского опыта всегда была близка мне. Тем более, что сегодня она все больше зависит от инфотехнологий. Я уверена, что успех услуг для клиентов в числе прочего также зависит и от того, как мы сумеем реализовать возможности инфотехнологий таким образом, чтобы они использовались оптимально и были легко масштабируемы на домашних рынках Eesti Energia», – сказала Роос.

Прежний руководитель клиентских услуг Юри Теэмант, заступивший на этот пост в августе 2018 года, решил покинуть Eesti Energia. Хандо Суттер поблагодарил Теэманта за проделанную работу в Eesti Energia и пожелал ему успехов в новых начинаниях.