Попытки Кремля вытеснить банки SEB и Swedbank из стран Балтии – реальная угроза или фантазия?

Пресс-секретарь Swedbank Унни Ерндал передала Delfi следующую позицию: "Дискуссии о геополитике в шведских СМИ происходят постоянно. Swedbank наблюдает за ними, но не участвует в них".
Лауринавичюс сказал, что Россия не оставляет без внимания банки в Литве с момента развала СССР.
"Мы можем взглянуть на пример Латвии, и в Литве, что было с банком Snorаs о Ūkio bankаs, немало связей. Но важна не только история. Посмотрите, что случится, если им удастся их предприятие, если на литовском рынке не останется скандинавских банков.
Очевидно, что вклад банков в рост нашу экономику был. Конечно, не только это повлияло, но и помощь ЕС и т.д. Но без банков и скандинавского капитала было бы хуже. Я не говорю, что хорошо, что он только скандинавский, но так уж есть. Экономика всегда нуждается в банковском капитале", — сказал он.
Лауринавичюс заметил, что, если вытеснить шведские банки, появятся условия для прихода российских или связанных с Россией.
"У нас уже сейчас есть, скажем, Revolut, я считаю, он полностью связан с Россией. Банк Meridian, по моему мнению, связан с Россией. Это небольшие примеры, но если скандинавских банков в Литве не останется (а их становится меньше, и рынок может открыться), тогда могут появиться. Конечно, могут появиться и банки каких-то других стран, но Россия явно нацелена на банки в странах Балтии", — считает специалист.
Лауринавичюс сказал, что Россия делает это в силу разных причин. "Начиная с отмывания денег (что она делает в государственном масштабе), заканчивая контролем экономики. Банки — это контроль над экономикой", — обобщил аналитик.
Он прибавил, что даже при наличии "предохранителей" в отношении иностранцев некоторые подозрительные инвесторы проскальзывают. Один из них — компания Settek, которой Центробанк Литвы недавно выдал лицензию на открытие ведомства электронных денег.
"Там инвестор россиянин, связанный с молдавским Laundromat. О нем самом можно многое думать, но его банковское окружение связано.
Еще был случай через латвийские инвестиции, речь идет о людях, связанных с Parex. Там тоже все связи российские", — напомнил Лауринавичюс.
Как Диденко трогательно простилась с мужем
Новосибирец, которого не остановил огонь из автомата
На телах умерших в Москве шахматистов нашли следы уколов
Чемпионская гонка в футбольной Премьер Лиге РФ обострилась