Попытки Кремля вытеснить банки SEB и Swedbank из стран Балтии – реальная угроза или фантазия?

Старший аналитик Вильнюсского центра политического анализа Марюс Лауринавичюс сказал, что это очень серьезная угроза.

В свою очередь глава ассоциации "За честное банковское дело" Кястутис Купшис сказал, что различные теории заговора может придумать каждый.

Сами банки, по словам Нильссона, эти данные не комментируют.

Информация в шведском издании появилась несколько недель назад. Журналист опирается на свои источники в госразведке.

"Руководство разведки утверждает, что Россия проводит кампанию против Swedbank и SEB", — сказано в статье.

Представители Департамента госбезопасности Литвы указали, что, согласно закону о разведке, они не могут комментировать способы и методы сбора информации.

"Согласно тому же закону, мы обязаны информировать общество об угрозах раз в год, представляя оценку ситуации публично", — сказано в ответе департамента литовскому Delfi.

В последнем отчете департамента об усилиях, направленных на вытеснение шведских банков из Литвы, никакой информации не было.

Однако в нем сказано, что наибольшую опасность представляет российская внешняя политика и политика безопасности, обусловленная стремлением Кремля обеспечить стабильность режима и убедить внутреннюю аудиторию, что режим не заменим.