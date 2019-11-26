Популярный портал объявлений вновь возвращается к Маргусу Линнамяэ
Только весной инвестиционная фирма Маргуса Линнамяэ UP Invest продала свой бизнес, связанный с объявлениями (Baltic Classified Groupi - BCG), компании Apax Parners, а уже сейчас выкупает проданный ресурс soov.ee обратно.
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