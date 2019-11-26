Популярный портал объявлений вновь возвращается к Маргусу Линнамяэ

Для того, чтобы BCG поглотил также auto24.ee и kuldnebors.ee, нужно было получить разрешение на сделку у Департамента конкуренции. Такую крупную концентрацию департамент не разрешил, поэтому BCG продал soov.ee.

"Мы смогли купить купить soov.ee по выгодной цене", - сказал исполнительный директор UP Invest Свен Нуутманн изданию Ärileht. "У нас есть длительный опыт оперирования этим порталом объявлений".

Сообщается, что UP Invest покупает портал объявлений не для продажи. Сделка также нуждается в одобрении Департаментом конкуренции. Сумму стороны не обнародуют.