22.08.2019, 18:05
Популярный портал auto24 хотят продать за границу
Инвестиционный фонд BaltCap Private Equity Fund II (BPEF II) намерен продать компанию auto24, которой принадлежит портал объявлений auto24.ee.
Инвестиционный фонд BaltCap Private Equity Fund II (BPEF II) намерен продать компанию auto24, которой принадлежит портал объявлений auto24.ee.
Как сообщают "Деловые ведомости", покупатель — литовская компания Baltic Classifieds Group (BCG). Цену стороны не называют.
Сделку должен одобрить Департамент конкуренции. Если это произойдёт, то сделку хотят оформить ещё в этом году.
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